Вывез в лес и грозил зарезать: в изнасиловании двух женщин обвиняется 32-летний житель Иваново

Мужчина обвиняется в изнасиловании двух женщин, похищении человека, угрозе убийством, угоне автомобиля и разбое. Скриншот с видео, СКР по Ивановской области

Ивановские следователи завершили работу над делом 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в изнасиловании двух женщин, похищении человека, угрозе убийством, угоне автомобиля и разбое. Все эти преступления, по версии следствия, были им совершены летом этого года.

На свою первую жертву, считают следователи, ивановец напал 13 июня. Женщина сидела в центре города в салоне своего автомобиля.

- Мужчина подошел вплотную со стороны открытой двери и, направив нож в область живота потерпевшей, потребовал вывезти его на пределы Иванова. Они доехали до СНТ «Энергия», где обвиняемый связал свою жертву, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Кроме того, мужчина похитил у потерпевшей около 8 тысяч рублей и угрожал ее найти и убить, если она обратится в полицию.

В ночь с 15 на 16 июня в селе Китово Шуйского района встретился с другой девушкой, с которой познакомился всего несколько дней назад.

- Во время общения обвиняемый неожиданно выхватил из ее рук телефон, достал нож и угрожая убийством, заставил пройти в безлюдное место, где также совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СК.

Во время обыска в квартире ивановца были изъяты пакет с веревкой и скотчем.

На скамье подсудимых 32-летний мужчина окажется не в первый раз. Ранее он уже был судим за изнасилование и освободился из мест не столь отдаленных только в 2021 году. Тогда его жертвой стала несовершеннолетняя девушка.