Около 900 сообщений в сутки: как работает дежурная часть УМВД России по Ярославской области

Из любой точки Ярославской области звонки по номерам «02» и «102» стекаются в дежурную часть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Дежурная часть УМВД России по Ярославской области – это одно из тех подразделений полиции, от которого напрямую зависят результат работы, оперативность, слаженность нарядов. И после общения с дежурными у граждан складывается впечатление от всей полиции в целом, потому что именно сотрудники «дежурки» первыми отвечают на звонки: «Алло! Полиция?».

Из любой точки Ярославской области звонки по номерам «02» и «102» стекаются в дежурную часть. Отсюда идет оперативное управление силами и средствами органов внутренних дел, сюда стекается вся информация об обстановке на территории обслуживания, здесь вырабатываются управленческие решения по маневрированию нарядами.

– Все звонки, поступающие в службу «02», регистрируются, ведется запись переговоров. При необходимости их можно прослушать, – говорит начальник дежурной части УМВД России по Ярославской области подполковник полиции Алексей Новиков. – По всем звонкам, сообщениям мы обязаны провести проверку. Ни одна информация, поступившая в дежурную часть, не остается без внимания!

В среднем в сутки на телефон дежурной части поступает около 900 сообщений со всей Ярославской области. Даже если звонок прерывается, либо человек не сумел дозвониться, сотрудники дежурной службы обязаны перезвонить, сориентироваться, выслать наряд.

– Неважных звонков не бывает, – говорит Алексей Новиков. – У нас есть «постоянные клиенты», которых мы знаем. Чаще всего это пожилые люди, которые могут позвонить, чтобы просто поговорить, сообщают о каких-то незначительных вещах. Но мы все равно направляем участкового в адрес. Случается, что в разговоре с полицейским наряду с незначительными фактами сообщают информацию, которая может помочь в раскрытии преступления.

Среди «постоянных клиентов» дежурной части есть люди, которых сотрудники узнают по голосу. Например, ежедневно в дежурную часть УМВД России по Ярославской области на протяжении нескольких лет звонила одинокая пожилая женщина и спрашивала время. Ей отвечали, знали ее по имени и отчеству. Но в какой-то момент звонки прекратились. Сотрудники забеспокоились, связались с участковыми и выяснили, что пенсионерка скончалась.

Спасать жизни – это ежедневная работа сотрудников дежурной части. Причем иногда приходится спасать даже жизнь тех, кто добровольно хочет с ней расстаться. Так, однажды на телефон дежурной части УМВД поступил звонок от мужчины, который сообщил дежурному, что ему все надоело, и он принял большое количество лекарственных средств. На звонок ответил начальник смены дежурной части УМВД России по Ярославской области подполковник полиции Константин Петрович Кирсанов. Благодаря его опыту, выдержке и профессионализму удалось установить адрес звонившего и направить туда бригаду скорой помощи. Мужчина был спасен медиками.

– Вот рапорт на поощрение сотрудников дежурной части ОМВД России по Ленинскому городскому району и экипажа патрульно-постовой службы, – рассказывает Алексей Новиков. – В дежурную часть поступило сообщение от прохожих о том, что на улице лежит мужчина с ножевым ранением. На место был оперативно направлен наряд полиции. Полицейские определили, в каком направлении скрылся подозреваемый, и быстро задержали его.