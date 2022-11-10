Судьбу берега реки в Диево-Городище, который обрушился сразу после ремонта, решат только весной

Откос обрушился, когда работы по берегоукреплению дошли до финальной стадии. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Диево-Городище продолжает разрушаться берег реки, на ремонт которого из областного бюджета было потрачено 92 миллиона рублей.

- Помочь с берегоукреплением жители села Диево-Городище нас просили неоднократно. Сползал грунт, падали в реку деревья, рейсовый автобус ездил по краю обрыва. Нам удалось привлечь к проблеме внимание властей: минувшей осенью был заключен контракт на 92,3 миллиона рублей. Но летом, когда работы уже завершались, земля пластами рухнула в воду. Департамент дорожного хозяйства в ответ на наше письмо сообщил: проводится экспертиза. Общая картина тем временем остается тревожной, - рассказали в региональн6ом ОНФ.

Но в «Ярдорслужбе», судя по всему, особой проблемы в этом не видят. По словам директора компании, угрозы безопасности нет, так как пострадала только насыпь.

- Эта часть работ не принята и не оплачена - речь о сумме чуть более миллиона. Как показала экспертиза, дело в недостатках проектной документации и использовании не того типа грунта. Для нас очевидно, что проблема и в отсутствии должного контроля, - отметила руководитель регисполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

В ближайшие дни откос пообещали привести в нормативное состояние. Но что дальше делать с этим берегом, решат только весной. Есть вариант, что грунт стабилизируется. Если нет, то склон будут укреплять металлической сеткой и камнем.