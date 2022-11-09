Авантюра не удалась – за попытку спасибо?

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы не нашел поддержки у депутатов Госдумы РФ во втором чтении. ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области

Законодательная инициатива, которую осудили практически все – от представителей рекламной отрасли до профильных министерств и ведомств - не нашла поддержки и у депутатов Госдумы РФ во втором чтении. Таким образом, попытка монополизации этого перспективного и щедрого сегмента рынка провалилась.

Провал законопроекта №160605-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" можно с полным правом назвать счастьем для российской экономики, и это ни для кого не секрет. А вот история данной авантюры весьма интересна и вызывает ряд вопросов. Так, сам законопроект появился в электронной системе Госдумы в конце весенней сессии - 8 июля. Против него выступили все четыре оппозиционные фракции парламента, но это почему-то не помешало принять его в первом чтении уже 15 июля, без предварительного обсуждения и оценки регулирующего воздействия. А чуть позже с негативной реакцией выступила другая «тяжелая артиллерия» - власти регионов и муниципалитеты, большая часть заинтересованных министерств и ведомств.

Суть законопроекта, что называется, проста и чиста, как слеза: выбранному по произвольным (!) критериям «единому оператору цифровых рекламных конструкций и объявлений» предоставлялись значительные преференции по отношению к существующим игрокам на рынке. В частности, этот самый «единый оператор» не только получал бы полномочия по разработке программного обеспечения, использование которого являлось бы обязательным для всех операторов наружной рекламы, но и имел право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и транспорте, находящихся в государственной и муниципальной собственности. А самое интересное, что сие загадочное (до поры до времени, конечно) юрлицо могло бы заполучить рекламные объекты на срок 30 и более лет без процедуры торгов и даже без получения разрешений на установку и эксплуатацию. И при этом единый оператор совершенно не обязан был соблюдать требования отраслевых техстандартов, включая требования правил дорожной безопасности. Вишенка на торте – освобождение от обязанности соблюдать текущее законодательство об охране культурного наследия.

Вы спросите – а с чего бы такие преференции данному гипотетическому предприятию или организации, этому самому единому оператору? Как оказалось, единственным обоснованием появления «единого оператора» было обеспечение «национальной безопасности». Понятно, что никакой логики в таком обосновании нет и быть не может. С точки зрения нацбезопасности менее уязвима как раз разветвленная, а не централизованная система.

Итак, пресловутый законопроект создавал условия для формирования в отрасли искусственной монополии за счет интересов всех остальных участников рынка.

- В Конституции Российской Федерации, а конкретнее – в статье 34, пункте 2 отмечается недопустимость монополизации экономической деятельности. Существующие игроки рекламного рынка попадали бы в прямую зависимость от единого оператора, могли быть выдавлены с рынка в течение нескольких месяцев, так как они оказывались бы в неравных конкурентных условиях с монополистом. Дух и буква законопроекта шли в разрез не только с Конституцией, экономической логикой, соображениями безопасности, но и с текущим усилиями правительства по дерегуляции хозяйственных отношений в экономике. С начала 2020-х правительство активно продвигало принцип "регуляторной гильотины", то есть подхода, нацеленного на устранение избыточной административной нагрузки на бизнес, - подчеркивает юрист Олег Размолодин.

Но ничего у лоббистов не вышло с попыткой монополизировать конкурентный и успешно функционирующий рынок. Сопротивление, что называется, оказалось мощным и сокрушительным. Бизнес-ассоциации – РСПП, «Опора России», «Деловая Россия», не говоря уже о Союзе операторов наружной рекламы, который сумел быстро консолидироваться перед лицом экзистенциальной угрозы и создал эффективный механизм защиты своих интересов – все пошли единым фронтом на зловещий и грозный законопроект. А экономисты МГУ и РАНХиГС провели качественную оценку его регулирующего воздействия. Стоит назвать и депутатов, которые с самого начала выступали против монополизации. Это лидеры оппозиционных фракций Алексей Нечаев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, вице-спикер Владислав Даванков, руководители и зампреды комитетов Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, Сардана Авксентьева, Николай Арефьев, Мария Дробот, Вячеслав Макаров, Антон Ткачев, Владимир Плякин, Денис Парфенов, Николай Будуев, Михаил Романов, Сергей Боярский. А глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил в защиту регионов, направивших более 60 негативных отзывов – причем среди них и Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Важно, что фракция «Единой России» сумела выстроить конструктивный диалог с другими фракциями по этому поводу. Наконец, спикер российского парламента Вячеслав Володин рекомендовал законопроект к отклонению – впрочем, он еще летом, в начале рассмотрения обещал учесть интересы всех сторон. И обещание свое, как видим, выполнил.

Перипетии лоббистской борьбы вокруг поправок хорошо описаны в докладе компании «Минченко консалтинг», где также предупреждается о негативных вторичных эффектах законопроекта – прежде всего, воздействии на инвестиции.

- Руководство Госдумы показало, что у парламента есть субъектность. Что фракция парламентского большинства, несмотря на свое доминирование, готова прислушиваться к разумным доводам со стороны оппозиции и участников рынка. Что голос регионов имеет значение и вес на федеральном уровне». Можно констатировать, что в сложный период СВО законодательная власть старается сохранить динамизм и конкурентную среду в российской экономике, несмотря на лоббистские попытки превратить общественное благо в частную ренту, - отметил глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Таким образом, историю законопроекта о едином операторе цифровой рекламы вполне можно закончить цитатой из знаменитой рок-оперы: «Авантюра не удалась – за попытку спасибо!»