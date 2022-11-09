40-летний житель Ивановской области, обвиняемый в двух преступлениях, 9 лет скрывался от правосудия

9 лет скрывался от сотрудников полиции 40-летний житель города Наволоки Ивановской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 лет скрывался от сотрудников полиции 40-летний житель города Наволоки Ивановской области. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, однако, мужчина сумел выехать из региона в Московскую область, где и жил, постоянно меняя квартиры.

Первое преступление, в котором обвиняют ивановца – угроза убийством. По версии следствия, в начале сентября 2013 года он пришел в гости к своему брату. Взрослых дома не оказалось, дверь открыла несовершеннолетняя дочь сожительницы родственника. Гость попросил включить для него компьютер, но девочка отказалась это делать.

- Тогда мужчина схватил несовершеннолетнюю за плечи, отчего она потеряла равновесие и упала спиной на диван, после чего стала кричать. Обвиняемый закрыл ей рот и нос рукой, угрожал убить. Свои действия он прекратил сам, после того, как потерпевшая жестами показала, что задыхается. Вырвавшись, девочка выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать полицию, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Через две недели житель Ивановской области совершил очередное преступление. В пьяном состоянии он устроил дебош в баре, а приехавшим на вызов полицейским угрожал ножом.

Уголовные дела были возбуждены, но мужчина успел скрыться до того, как их передали в суд. 9 лет обвиняемый скрывался от правоохранителей и был ими задержан только недавно, когда приехал в Наволоки навестить родственников.

- Вину в инкриминируемых ему деяниях обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ивановском СКР.