Депутату Александру Бортникову грозит пожизненный срок за организацию нарколаборатории в Ярославской области

Александру Бортникову грозит пожизненное лишение свободы. ФОТО: соцсети

В Ярославский областной суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении трех жителей региона. Среди них – депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников. Молодого мужчину и двух его подельников обвиняют в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств.

По версии следствия, нарколаборатория проработала с сентября 2021 года по январь 2022 года. За это время мужчины успели изготовить более 15 килограммов наркотических средств. В доме, где производили мефедрон, оперативники изъяли более 112 килограммов прекурсоров.

Уголовное дело расследовали следователи СКР по Ярославской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сказали в пресс-службе регионального СКР.

Как уточнили в прокуратуре региона, за преступления, в которых обвиняют депутата и его подельников, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Партия «Единая Россия», в которой состоял Александр Бортников, исключила его из своих рядов, назвав преступление, в котором его обвиняют, «за гранью разумного».

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