Началась регистрация болельщиков на Деминский лыжный марафон в Ярославской области

Началась регистрация болельщиков на Деминский марафон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стартовала обязательная бесплатная регистрация болельщиков, которые хотят посетить Деминский лыжный марафон. Он будет проходить в Ярославской области 3, 4 и 5 марта.

Регистрация болельщиков – одна из дополнительных мер безопасности, которая необходима, пока в регионе действует режим повышенной готовности. Процедура максимально упрощена.

Болельщику нужно перейти по этой ссылке и нажать кнопку «Выбрать». Далее необходимо заполнить анкету, указав фамилию, имя и отчество, и дождаться подтверждения. На электронную почту или телефон придет индивидуальный номер болельщика.

- Сохраните сообщение – его вместе с паспортом необходимо будет предъявить волонтерам при входе в «Демино» в обмен на специальный браслет. Он действителен в течение всех дней соревнований – 3, 4 и 5 марта. Повторную регистрацию проходить не нужно, - пояснили в правительстве Ярославской области.

Регистрация нужна только для гостей старше 14 лет. Участникам она не требуется: на телефон, указанный ими при регистрации на марафон, придет СМС-сообщение с кодом. При предъявлении этого сообщения и паспорта волонтеры выдадут браслет участника. А вот родителям, которые сопровождают малышей на беби-марафоне и юниоров, номер регистрации получить нужно.

Онлайн-регистрация завершится 2 марта в 23:59. Заранее проверьте, пришел ли на почту или телефон ваш личный номер.

- Большая просьба к зрителям: не откладывайте регистрацию на последний момент. Заблаговременное получение индивидуального номера болельщика снизит нагрузку на платформу и гарантирует спокойное прохождение пропускного контроля в дни проведения соревнований, - говорит директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.