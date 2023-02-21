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Кострома 21 февраля 2023 14:31

В 2023 году в Костромской области начнется капитальный ремонт коммунальных сетей

Часть средств на модернизацию сетей водо- и теплоснабжения регион получит из федеральной казны
Полина Вачнадзе
Костромской области на модернизацию сетей водоснабжения и теплоснабжения из федерального бюджета будут выделены средства.

Костромской области на модернизацию сетей водоснабжения и теплоснабжения из федерального бюджета будут выделены средства.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Костромской области на модернизацию сетей водоснабжения и теплоснабжения из федерального бюджета будут выделены средства. Такое предложение главы региона Сергея Ситникова поддержала правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

- Общий объем финансирования программы составит 814 миллионов рублей, 610 миллионов будут привлечены из федерального фонда развития территорий, - сообщили в правительстве Костромской области.

В планах – провести капитальный ремонт и реконструкцию 70 километров сетей водо- и теплоснабжения. 30 километров сетей собираются отремонтировать в Костроме, в первую очередь возьмутся за самые изношенные участки. Например, улицы Советскую, Никитскую, Шагова. В этом отопительном сезоне здесь зафиксировано наибольшее количество повреждений.

О том, как запущены системы жилищно-коммунального комплекса в стране, сегодня, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию говорил глава государства Владимир Путин. С 2023 года в России начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет на модернизацию сферы государство направит порядка 4,5 триллионов рублей.

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