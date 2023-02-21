День защитника Отечества в Иванове-2023: программа праздника

В Иванове отметят День защитника Отечества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове готовятся отметить День защитника Отечества. В этом году государственный праздник совпал с Масленицей, поэтому администрация города подготовила большую программу.

Утро Дня защитника Отечества начнется с возложения цветов к мемориалу Героям фронта и тыла. Первые лица города и области, ветераны, военнослужащие, представители общественных и молодежных организаций соберутся у мемориала в 9:00.

В 10 утра начнется регистрация на соревнования по конькобежному спорту, которые пройдут на стадионе «Спартак». Старт гонке дадут в 11:00. В ней примут участие конькобежцы 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60+ и группа «Masters».

В полдень в парке имени В.Я.Степанова многодетные семьи смогут принять участие в игре-квесте «Семейный десант». Команды должны будут пройти тематические станции с различными заданиями, победители получат призы.

В городских парках пройдут праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества:

- в 12:00 - концертная программа «Слава солдатам Отечества!» состоится в парке В.Я. Степанова (ул. Смольная, 3); - в 13:00 - музыкальная программа для детей, посвященная Дню Защитника Отечества начнется в парке им. Революции 1905 года (ул. Первых Маевок, 55); - в 13:00 - музыкальная программа «Богатыри Земли Русской» пройдет в парке «Харинка» (ул. Павла Большевикова, 29).

В 12:00 в ТРЦ «Рио» на Кохомском шоссе фонд «Своих не бросаем» проведет благотворительный концерт в поддержку военнослужащих.

Продолжится праздник и на следующий день. 24 февраля в 16:00 ЦКиО Иваново и фонд «Своих не бросаем» организуют еще один благотворительный концерт «Ступени поколений». Средства, вырученные от продажи билетов, направят на поддержку участников СВО.

Субботу, 25 февраля, посвятят спортивным мероприятиям. В 10:00 в парке «Харинка» состоится легкоатлетический пробег «Дай 5, Иваново!». В 11:00 в Учебном центре ДОСААФ на проспекте Строителей, 31А начнется Чемпионат Иванова по пулевой стрельбе. А в 13:00 на улице Фрунзе, 91 пройдет Кубок города по дрифту.

В воскресенье 26 февраля во всех городских парках пройдут традиционные масленичные гуляния:

- в 12:00 народное гуляние «Приходи, честной народ, Масленица всех зовет» парк В.Я. Степанова (ул. Смольная, 3); - в 12:00 народное гуляние «Широкая Масленица» парк им. «Революции 1905 года» (ул. Первых Маевок, 55); - в 12:30 народное гуляние «Масленица хороша – широка ее душа» парк «Харинка» (ул. Павла Большевикова, 29).