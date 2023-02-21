Рассказываем, что будет отремонтировано в Рыбинске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рыбинске в 2023 году благоустроят 46 городских объектов. В это число вошли 14 дворов, 11 проездов к детским садам и школам, семь участков дорог, 12 тротуаров, территория Волжского парка от улицы Луначарского до Аллеи Славы и общественная территория вдоль улицы Бульварной.

Сейчас подготовлена большая часть проектно-сметной документации, она проходит государственную экспертизу. После этого, в начале марта будет заключен контракт с подрядчиком по пяти объектам.

- Задача – подготовить ПСД и заключить контракты до начала периода благоустройства, чтобы не терять время и не уйти в осень. Сейчас на перспективу готовим проектно-сметную документацию на ремонт дорог на 700 млн рублей – как только выделят деньги, сможем сразу приступить к работам, - подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Что и где будут ремонтировать?

Дороги: улица Радищева от улицы Советской до Пушкина, улица Суворова и участок к лагерю «Полянка».

Тротуары: по проспекту Батова (два участка), проспекту Революции, по улицам Зои Космодемьянской, Максима Горького, Колышкина, Рапова, Смирнова, Труда, Пушкина, Гагарина, Юбилейной и Пятилетки.

Проезды: по улице Софьи Перовской к школе №44, по улице Архитектурной к зданию, где расположены дошкольные группы школы №36, участок улиц Севастопольской и Смирнова к детскому саду №85, Северный проезд к детскому саду №84, проезд на улице Бори Новикова к детсаду №94, участок улиц Орджоникидзе и Расплетина – проезд к детсаду №22, по улице Шевченко у Дома культуры «Слип» и по улице Олега Кошевого – проезд к школам №13 и 43.

Дворы: Юбилейная, 8, Куйбышева, 13, Луговая, 3, Средняя Казанская, 5, Яна Гуса, 8, Чкалова, 71, Рапова, 15, Ленина, 174, Серова, 11, Бабушкина, 7, 50 лет ВЛКСМ, 38, Больничная, 7, Колышкина, 13, Щепкина, 8.

Также ремонтные работы запланированы на дороге к городской больнице №1 со стороны улицы Солнечной, на парковке и тротуарах со стороны поликлиники на улице Свободы, проезде к городской больнице №3 по улице Рокоссовского.