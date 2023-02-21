Коммунальную инфраструктуру Переславля планируют модернизировать за счет концессионеров

В Переславле износ тепловых и водопроводных сетей местами составляет 90%. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

На заседании комитета Ярославской областной Думы обсудили проекты законов, касающихся концессионных соглашений по коммунальным объектам Переславля. Речь идет о модернизации централизованных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

За свой счет концессионер должен провести реконструкцию коммунальных сетей города. Предельный размер расходов по концессионному соглашению, рассчитанному на 25 лет, составляет больше 1 миллиарда рублей: 1,14 миллиарда - на теплоснабжение и горячее водоснабжение, 216,7 миллиона - на холодное водоснабжение и водоотведение.

- В течение ближайших двух лет планируется отремонтировать около 15 километров тепловых, 4,3 километра водопроводных и 1 километр канализационных сетей. Ремонт тепловых сетей будет синхронизирован со строительством новых котельных, также реконструкции подлежат центральные тепловые пункты, водозабор и три насосные станции, - сказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

По словам депутата Константина Гриднева, сегодня износ тепловых и водопроводных сетей местами составляет 90%, потери – более 50%.

Сейчас по обоим соглашениям для проведения конкурсов и определения подрядчика готовится проектно-сметная документация.

- Я надеюсь, что концессионные соглашения составлены более грамотно, и при реализации будут учтены те ошибки, которые были допущены концессионером в Рыбинске, - отметил заместитель председателя Думы Николай Александрычев.

Депутаты поддержали оба законопроекта, а также предложение депутата Александра Гончарова по включению депутатов в рабочую группу на этапе формирования концессионных соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбинск выкупил котельные и сети теплоснабжения

Уставной капитал "Рыбинской генерации" теперь принадлежит муниципальному предприятию (подробнее)

За два года работы ООО "Рыбинская генерация" в городе ухудшилась ситуация с теплом и горячей водой

Число аварий увеличилось, модернизация сетей не проводится, температурный режим в котельных нарушается (подробнее)