Михаил Евраев: «Бюджет Ярославской области на 2023 - 2025 годы носит социальную направленность»

В следующем году все проекты, инициированные главой региона Михаилом Евраевым, будут продолжены. Фото: Правительство Ярославской области

Правительство региона рассмотрело проект областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. Расходы в 2023 году запланированы в объеме 100,5 млрд рублей, в 2024-м - 104,4 млрд рублей, в 2025-м - 104,9 млрд рублей.

- В документ будут еще вноситься изменения, но основные направления определены. Их два. Социальная стабильность и экономическое развитие региона. Вот главные векторы, которыми мы руководствуемся при распределении финансов, - сообщил Михаил Евраев. - На поддержку семей с детьми мы направим более 6 млрд рублей. Также предусмотрели расходы на повышение МРОТ, заложили средства на повышение зарплат бюджетников по указу Президента РФ - более 800 млн рублей. Это наши врачи, учителя, работники культуры. С расходами на повышение зарплат категорий, которые не вошли в указ Президента, мы определимся ко второму чтению.

Все проекты для жителей будут продолжены

Михаил Евраев подчеркнул, что в 2023 году будут продолжены все проекты, которые стартовали в текущем году.

- Уделим особое внимание поддержке семей с детьми. Запланировали на это более 6 миллиардов рублей. Обязательно продолжим наши проекты «Привет, малыш!», «Подарок первокласснику», «Шаг к здоровью». Они уже доказали свою востребованность и эффективность, - сказал глава региона. - Заложили 600 миллионов на ремонт подъездов к соцучреждениям и еще 100 млн - на асфальтирование самих территорий у школ, больниц, детских садов. Сейчас у нас есть такие территории у медучреждений, что «скорая» проехать не может. Продолжим строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, газификацию, благоустройство дворов и ремонт дорог.

На реализацию проекта «Наши дворы» правительством региона заложено 600 млн рублей - так же как и в текущем году. По отдельной программе будет организовано благоустройство территорий больниц, школ и детских садов. На эти цели в областном бюджете на следующий год предусмотрено 100 млн рублей.

Для продолжения проекта создания архитектурной подсветки фасадов зданий на 2023 год в бюджете выделено 300 млн рублей. Работы запланированы в Рыбинске и других городах области. В настоящее время составляется список знаковых объектов. Подсветку синхронизируют с работой уличного освещения - она будет включаться одновременно с фонарями.

Инфраструктура и города у воды

На дорожное строительство в 2023 году в бюджет областным правительством заложено 13 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд рублей - по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», 4,1 млрд рублей - по программе «Сохранность региональных автомобильных дорог». Еще 1,3 млрд рублей - инфраструктурные бюджетные кредиты.

- Предусмотрели средства на обустройство пунктов весогабаритного контроля, которые позволят сохранить наши дороги. Без этого контроля любой ремонт дорог будет бесполезным, - отметил губернатор.

Адресная инвестиционная программа правительством области сформирована с учетом задач по завершению строительства начатых объектов, а также в целях выполнения показателей федеральных и региональных проектов и по программе синхронизации с АО «Газпром газораспределение Ярославль». Заложены средства на строительство восьми газовых котельных для социальных объектов в муниципальных районах.

За счет кредитов из федерального бюджета начнется реализация инфраструктурных проектов «Ярославия. Города у воды», предусматривающая строительство и проектирование причалов и марин для маломерных судов (15 проектов в восьми районах области), и обустройство набережной вдоль Плещеева озера в Переславле-Залесском. Финансирование в 2023 - 2025 годах - 3,2 млрд рублей.

Спортивные объекты

В 2023 году региональное правительство продолжит строительство волейбольного центра в Ярославле. На 2025 год из федерального бюджета будет выделено 777 млн рублей на четыре объекта: бассейн «Лазурный» в Ярославле, крытый ледовый корт в Рыбинске, ФОКи в поселке Петровское Ростовского района и в Любиме. Софинансирование из областного бюджета запланировано в объеме 302,2 млн рублей.

Обязательное медицинское страхование

Общий объем доходов бюджета регионального Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год - 20,988 млрд рублей (рост на 9,4% к ожидаемым доходам 2022 года), на 2024-й - 22,495 млрд рублей (рост на 7,2% к 2023 году), на 2025-й - 23,719 млрд рублей (рост на 5,4% к 2024 году). Рост доходов связан с увеличением на 11% субвенции, которая предоставляется региональному фонду из бюджета российского ФОМС. Это позволит правительству области нарастить объемы медицинской помощи как в амбулаторном звене, так и в стационарах, в том числе высокотехнологичной, а также обеспечить рост заработной платы медицинских работников и компенсировать подорожание медикаментов, инструментов и расходных материалов.

Сбалансированный бюджет

Михаил Евраев подчеркнул, что расходы и доходы бюджета на будущую трехлетку сбалансированы. Они будут корректироваться в большую сторону ко второму чтению в областной Думе.

- Мы получим дополнительные средства из федерального бюджета, после того как будет принят бюджет РФ. По сравнению с бюджетом, который вносился на 2022 год, проект на 2023-й уже больше на 11,5 млрд рублей, - сообщил губернатор. - Мы будем бороться за то, чтобы увеличить поступление федеральных средств на развитие области, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Хочется охватить все и сразу, но областной бюджет, как и семейный, имеет свои рамки. Важно умело им распорядиться и определить приоритеты.

Проект регионального бюджета на 2023 - 2025 годы внесен правительством области в Ярославскую областную думу 31 октября 2022 года.