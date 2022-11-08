Ярославцы узнают о современных сервисах Фонда социального страхования

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» Фото: Полина Вачнадзе

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» c 12:00 (время московское) 11 ноября. Свои вопросы все желающие могут прислать нам на электронную почту natalya.nedashkovskaya@phkp.ru в срок до 11:00 11 ноября.

В числе обсуждаемых тем круглого стола:

- Возможности получения технических средств реабилитации по электронному сертификату с использованием карты «МИР»;

- Организация выплат пособий в рамках обязательного социального страхования по проактивному принципу;

- Новые цифровые сервисы Фонда социального страхования – Социальный навигатор ФСС;

- Создание Единой клиентской службы Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России на территории Ярославской области.

Об электронном сертификате, о приобретении с его помощью технических средств реабилитации для инвалидов, а также о других полезных цифровых сервисах, расскажут представители Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

К участию в работе круглого стола приглашены и эксперты:

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, руководитель Ярославского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России Олег Роенко, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области Ирина Лихачева, директор филиала компании «Тензор» в Ярославле Нина Узакова, представитель салона «Здравница» Елена Миронова.

Организаторами круглого стола стали Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации и Издательский дом «Комсомольская правда» в Ярославле.

Приглашаем подключиться к нашей встрече всех, кто заинтересован в получении самой актуальной информации об услугах ФСС.