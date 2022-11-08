Школы, детсады, больницы и другие соцобъекты Ярославской области ждут внезапные проверки

В школах, детских садах, больницах и в других социальных объектах Ярославской области будут проводиться внезапные проверки Фото: Правительство Ярославской области

В школах, детских садах, больницах и в других социальных объектах Ярославской области будут проводиться внезапные проверки. Таким образом сотрудники Росгвардии и полиции смогут понять, насколько тщательно соблюдаются нормы безопасности.

Те внеплановые проверки, которые уже прошли в некоторых школах региона, выявили серьезные пробелы в системе охраны.

- Проверки будут внезапными, без предупреждения о времени и дате. При выявлении нарушений ответственные получат выговоры за несоблюдение своих должностных обязанностей, возможно увольнение, - предупредил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

О том, что систему безопасности социально значимых объектов региона необходимо совершенствовать, вновь заговорили после ЧП в рыбинской школе №43. 2 ноября в учебное заведение беспрепятственно прошел мужчина. Он убил сотрудницу канцелярии, которая была его бывшей сожительницей, и тяжело ранил другую сотрудницу школы.

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