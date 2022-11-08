Родственники погибших при пожаре в клубе «Полигон» получат по 100 тысяч рублей

Семьям погибших при пожаре в клубе «Полигон» будет оказана материальная помощь. ФОТО: СКР по Костромской области

Семьям погибших при пожаре в клубе «Полигон» будет оказана материальная помощь – каждая семья получит по 100 тысяч рублей. Постановление о предоставлении единовременной материальной помощи подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Оформлением документов будет заниматься центр социальных выплат. Уже сегодня, 8 ноября, деньги должны поступить на счета костромичей, которые потеряли своих родных.

Кроме того, сейчас решается вопрос с опекой над маленькой девочкой: пожар унес жизнь ее единственного родителям – матери. В работу включилась костромской уполномоченный по правам ребенка Татьяна Быстрякова. Омбудсмен и благотворители должны сделать так, чтобы ни девочка, ни ее опекуны ни в чем не нуждались.

Трагедия в клубе «Полигон», унесшая жизни 13 человек, произошла ночью 5 ноября. По предварительной версии, пожар начался из-за запущенной в помещении ракетницы. Мужчина, который мог это сделать, задержан. Заключена под стражу директор ООО «Империя», которая организовала работу «Полигона».

Во время проверки было установлено, что надзорные мероприятия в кафе давно не проводились и в ближайшее время не планировались.

- Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.