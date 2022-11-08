20-летнюю студентку убил парапет, упавший со здания политеха: в Иванове вынесен приговор по делу

В Иванове огласили приговор по делу о гибели 20-летней студентки местного политеха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иванове огласили приговор по делу о гибели 20-летней студентки местного политеха Анастасии Нажимовой. 31 марта прошлого года с кровли корпуса университета на девушку упало одно из парапетных ограждений. Студента скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Позже судебная экспертиза диагностировала у потерпевшей черепно-мозговую травму, травму груди и множественные травмы конечностей.

На скамье подсудимых – бывший директор административно-хозяйственной службы университета Сергей Халезов. Именно он должен был следить за техническим состоянием здания, а в случае необходимости, организовать его консервацию. Халезову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

- Подсудимый не принял необходимых мер по организации обеспечения механической безопасности по прочности и устойчивости строительных конструкций кровли указанного здания. В результате его преступного бездействия, снежные массы накопились перед парапетными ограждениями, в результате они обрушились. Это привело к смерти потерпевшей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Приговором суда Сергею Халезову было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать скор он будет в колонии-поселении. Также экс-директор АХС лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком 2 года и 9 месяцев.