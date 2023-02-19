«Вас было мало, но вы не отступили»: главный тренер ярославского «Шинника» поблагодарил своих футболистов за отпор украинским игрокам

После обращения Вадима Евсеева, футболисты кричат троекратное "Ура". ФОТО: скриншот видео телеграмм-канала "Baza"

Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев начал одну из тренировок с того, что поблагодарил своих ребят за поведение во время драки с украинскими игроками.

Спортсмены, как и обычно, собрались около тренера, чтобы услышать план действий на ближайшие часы, но Вадим Евсеев в этот раз сделал отступление.

- В выходные был инцидент, поэтому от себя лично хочу сказать – я горжусь вами. Значит, мы правильный выбор подобрали в команду. Дали отпор, люди хотели хайпануть, но вы этого не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился, - сказал Вадим Евсеев.

После этих слов, главный тренер ярославского «Шинника» пожал руку каждому футболисту. Ребята с позитивным настроем говорили: «Ну не без этого».

Также Вадим Евсеев подчеркнул, что после случившейся драки, все спортсмены уже находятся на тренировке.

Напомним, что конфликт между ярославскими и украинскими игроками произошел 13 февраля в турецком отеле, где у команд проходили сборы.

КП-Спорт сообщал, что игроки «Миная» подошли к начальнику команды «Шинник» и потребовали спеть гимн Украины. Конфликт удалось погасить, но, к сожалению, ненадолго. Оказалось, что украинская сторона не успокоилась. Чуть позже одного из ярославских игроков избили в лифте за отказ произносить лозунги. Тогда и началась серьезная потасовка, которая закончилась только после приезда полиции.

14 февраля в официальном заявлении ФК «Шинник» подчеркнул, что не футболисты не являлись инициаторами произошедшего конфликта, а лишь заступились за соотечественника.

- Футбольный клуб «Шинник» заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и Клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель, - написано в официальном заявлении.