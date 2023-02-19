Мэр Ярославля Артем Молчанов отчитался за первые 100 дней своей работы

Мэр Ярославля рассказал о рабочих планах. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Артем Молчанов уже 100 дней находится на посту мэра Ярославля. За эти три месяца произошло много событий. Градоначальник рассказал, что было сделано им за этот период, а что еще только предстоит.

Мэр Ярославля сказал, что в этом году бюджет принят без дефицита и увеличения муниципального долга. Он подчеркнул, что был дофинансирован «Горзеленхозстрой», будет усилена уборка по тротуарам и межквартальным проездам. Также было приобретено 15 единиц специальной техники, в планах – увеличение этой цифры.

С депутатами и общественниками был создан координационные советы по развитию территории районов.

- На этих координационных советах уже приняли принципиальное решение о тех территориях, которые будем благоустраивать в этом году – это и Павловский парк, и сквер на площади Труда, а также 38 дворов. В ближайшее время будут определены подрядчики, - отметил мэр города Артем Молчанов. – Также отремонтируем, как минимум, 15 дорог.

Еще одно важное событие – строительство школы на Большой Федоровской. Помимо этого, сейчас выбирается подрядчик для постройки учебного заведения на Московском проспекте, и продолжаются работы по строительству школы на улице Пашуковская. Последняя - примет детей уже в этом году.

Многоэтажка на Труфанова, 10а была сдана и заселена людьми, переехавшими и из своих старых квартир. Их дома были уже непригодны для того, чтобы в них жить.

Артем Молчанов поблагодарил строителей, которые занимались восстановлением в доме на улице Кузнецова, 5, где произошел взрыв газа. 1 февраля там были закончены все ремонтные работы.

- Еще одна важная сфера – это освещение. Освещение проездов, остановок. На ремонт уличного освещения заложили в этом году денежные средства. Пока небольшую сумму – 10 миллионов рублей, но уже определен план – 29 участков, по которым подготовлена документация, и в весенний период там начнутся работы, - рассказал мэр Ярославля.

Также Артем Молчанов сказал о комплексном развитии городских территорий. Проект благоустройства Которосльной набережной представят в ближайшее время.