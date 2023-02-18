В Ярославле в ДТП с легковушками пострадали три человека

ДТП произошло на улице Щепкина Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 18 февраля, примерно в 11 часов, на улице Щепкина произошло ДТП. Около дома №10 столкнулись две легковушки – «Хонда Цивик» и «Черри Тиго».

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что по предварительной информации в аварии пострадали два человека – двое взрослых из «Хонды» и трехлетний ребенок из автомобиля «Черри Тиго».

Детали ДТП на данный момент уточняются.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 человек личного состава и 1 единица техники, - сообщили в региональном отделении МЧС.