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Происшествия18 февраля 2023 13:15

В Ярославле в ДТП с легковушками пострадали три человека

В том числе – трехлетний ребенок
Анастасия ГОЛУБЕВА
ДТП произошло на улице Щепкина

ДТП произошло на улице Щепкина

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 18 февраля, примерно в 11 часов, на улице Щепкина произошло ДТП. Около дома №10 столкнулись две легковушки – «Хонда Цивик» и «Черри Тиго».

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что по предварительной информации в аварии пострадали два человека – двое взрослых из «Хонды» и трехлетний ребенок из автомобиля «Черри Тиго».

Детали ДТП на данный момент уточняются.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 человек личного состава и 1 единица техники, - сообщили в региональном отделении МЧС.

ДТППроисшествия: ДТП