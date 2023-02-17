В Ярославской области будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве девушки

Молодой человек приревновал погибшую Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области будут судить 21-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве девушки.

Трагедия произошла 3 июня прошлого года на правом берегу реки Которосль, вблизи дома по улице Сосновый бор Гаврилов-Яма. Тогда сам обвиняемый признался, что совершил убийство на почве ревности.

Известно, что девушка приехала в Гаврилов-Ям и предложила своему бывшему молодому человеку возобновить отношения, однако, когда они встретились, сказала, что у нее уже есть парень. Тогда экс-возлюбленный задушил 18-летнюю девушку, а после этого – скинул тело в ручей.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.