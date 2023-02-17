Прокуратура Костромы нашла виновных в огромной пробке на мосту в День всех влюбленных

14 февраля в Костроме образовалась огромная пробка из-за сломанной фуры. ФОТО: группа "ДТП Кострома" ВКонтакте

Прокуратура Костромы провела проверку после огромной пробки, которая образовалась на автомобильном мосту 14 февраля, в День всех влюбленных.

- Водитель грузового транспортного средства совершил вынужденную остановки по причине технической неисправности. Скоростной режим потока автомобилей был значительно снижен, - сообщили в прокуратуре. - ГИБДД УМВД России по Костроме своевременно эффективные меры по изменению организации дорожного движения не приняты.

По итогам проверки представления были внесены начальнику полиции Костромы и главе города. Акты находятся на рассмотрении.