В Костромской области будут строить жилье для молодых педагогов, работающих в селах

В Костромской области молодых педагогов в сельские школы будут привлекать при помощи жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Костромской области окажут поддержку молодым педагогам, которые приедут работать в сельские образовательные учреждения.

Региональная дума приняла закон, по которому из казны в муниципальные образования будут перечислены средства на строительство и приобретение служебного жилья. Его предоставят выпускникам профессиональных образовательных организаций и вузов, решивших постоянно работать в сельских школах Костромской области.

- Средства областного бюджета будут обеспечивать до 70% стоимости покупки или строительства муниципального жилья. Дотации на строительство жилья для педагогов целевые и будут носить заявительный характер. Реализация закона позволит закреплять кадры в сельских школах и развивать строительную отрасль на селе, - сообщили в правительстве региона.

Программа обеспечения кадрами системы образования рассчитана до 2027 года. За эти году в детские сады должны привлечь 519 сотрудников, в школы – 276 учителей начальных классов, 199 учителей русского языка и литература, 171 учителя математики, 158 учителей иностранного языка. В дополнительном образовании потребуются 125 педагогических работников.