В Иванове пятеро малышей родились в машине скорой помощи

В машинах "скорой" Иваново появились на свет пять малышей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На станции скорой помощи города Иваново подвели итоги работы за прошлый год.

- Пять младенцев появились на свет в машине скорой медицинской помощи, роды одного малыша принимали на дому, - рассказала и.о. главного врача ведомства Ольга Качкина.

В 2022 году, по словам медика, вызову к детям составили 10% от общего числа вызовов.

Чаще всего сотрудники «скорой» выезжали на вызовы из-за болезни органов дыхания, среди сердечно-сосудистых заболеваний в лидерах гипертоническая болезнь. Число инфарктов миокарда осталось на прежнем уровне, но больше половины пациентов обратились за помощью в первые часы приступов.

Число лихорадящих пациентов в 2022 году снизилось на 24,2%, а количество успешных реанимаций выросло на 8,9%.