Программа гуляний в Костроме на Масленицу-2023

Чучело Масленицы в Костроме сожгут у Терема Берендея. Фото: Мария ЛЕНЦ

26 февраля в Костроме с размахом отметят Масленицу. Основные гуляния пройдут в парке «Берендеевка». С 11 утра до 16:00 гостей будут ждать творческие и анимационные программы, народные игры, забавы и конкурсы.

На аллее для детей пройдут мастер-классы по изготовлению масленичных поделок, веселые эстафеты и интеллектуальные игры.

Молодежь приглашают на площадку у прудов на интерактивную программу. Веселым и активным можно будет посоревноваться в перетягивании каната, беге в мешках, боях с подушками. Участников ждут игры, эстафеты, спортивные состязания, беспроигрышная лотерея и выступления костромских артистов.

На малой сцене у Терема Берендея гостей также ждет развлекательная программа: игры, конкурсы, концерт.

В 13:00 у Терема Берендея пройдет одно из главных событий праздника: сжигание чучела Масленицы - проводы зимы и встреча долгожданной весны.

Гостей на Масленицу зовет и Парк на Никитской. Здесь праздник с аттракционами и народными забавами начнется в 11:00. В архитектурно-этнографическом и ландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобода» гуляния продлятся с 11 утра до 16:00.