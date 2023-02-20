В Иваново волонтеры «Автобуса милосердия» накормят нуждающихся блинами

Ивановцы могут накормить бездомных блинами. Скриншот с видео, группа «Милосердие – Иваново» ВКонтакте

Жители Иваново могут принять участие в благотворительном мероприятии, которое организует Иваново-Вознесенская епархия.

Каждый понедельник, вторник и четверг старенькая машина, которой дали имя «Добруша», приезжает по адресу улица Кузнецова, 130/9, на площадку центра БОМЖ. Неравнодушные люди кормят тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации: бездомных, инвалидов.

- Наступившая неделя – Масленица, совпадающая с выходными. Порадуем в эти дни добрушенцев домашними блинчиками! Привозите прямо к «Автобусу милосердия» во вторник и в четверг к 12 часам дня. Раздавайте! Радуйтесь! – приглашают ивановцев к благотворительности в группе «Милосердие – Иваново» ВКонтакте.