В Ярославле опубликовали программу на все дни масленичной недели

В Ярославле начали праздновать Масленицу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 февраля, в Ярославле начали отмечать Масленицу. В этом году из-за специальной военной операции праздник будет проходить не так широко, как обычно, но это не повод все дни просидеть дома. Тем более, что впереди у ярославцев целых четыре выходных дня.

20 февраля

11:00 - Масленичные гулянья «Масленица – весела, всех на игры увела»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Магистраль»

г. Ярославль, Суздальское шоссе,1.

11:00-12:00 - «ZOO-Встречи»

Экскурсия по территории, знакомство с животными контактной зоны.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

15:00 - Открытие I Городской выставки-конкурса искусств и ремесел «Аллея мастеров»

Место: Городской выставочный зал им. Н. Нужина

Ярославль, ул. Свободы, 15.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15

10:00-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

17:00 – ДК «Судостроитель»

Место: Парк 30-летия Победы.

18:00 - Фольклорный праздник «ЗакрутиХА»

Место: Дом культуры «Красный Перекоп»

г.Ярославль, ул. Стачек, 53.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: Парк на острове Даманский

г. Ярославль, Парк на острове Даманский.

Выставка «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

21 февраля

10:30, 12:00 - Масленичные гулянья «Масленица – весела, всех на игры увела»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Магистраль»

г. Ярославль,

Суздальское шоссе,1

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00,

- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30,

- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00-13:00 - «ZOO-Заигрыши»

Бесплатное катание в «Парке копытных»

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

13:00-14:00 - «ZOO-Заигрыши»

Масленичная игра со сладкими призами в Альпака парке.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

14:00 - Концертная программа «Солнечные Заигрыши» с участием Ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

17:00 - Перекопская вечерка

«Мед и бублики на здоровье публики!»

Место: Дом культуры «Красный Перекоп»

г. Ярославль, ул. Стачек, 53.

17:30 - Уличное гулянье «Масленичная потеха»

Место: Фрунзенский район, г. Ярославль, ул. Талалихина

Фрунзенский район, пересечение ул. Авиационной и Талалихина.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль,

Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу

«Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место: Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.

22 февраля

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи

- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00

- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30

- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки»

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00-15:30 - «ZOO-Лакомки»

Показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

15:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»

Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль,

Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место: Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а

23 февраля

10:30, 12:00, 14:00, 16:00 - «ZOO-Разгуляй»,

Парад нерп.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

11:00-15:00 - «ZOO-Разгуляй»

«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137,

12:00-13:00 - «ZOO-Разгуляй»

Самый смелый и находчивый» - экскурсия в Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

13:00-14:00 - «ZOO-Разгуляй»

Фото с животными, катание на пони

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи

- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00

- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30

- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

12:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»

Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль,

Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль,ул. Клубная, 19

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а

15:00 - Интерактивная программа «Сватовство по-ярославски»

(по предварительной записи, контактный телефон +7(4852)30-41-75)

Место: Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова

г. Ярославль, Волжская набережная, 17.

09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!»

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)

Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, 2.

24 февраля

10:30, 12:00, 14:00, 16:00 - «ZOO-Разгуляй»

Парад нерп

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

11:00-15:00 - «ZOO-Разгуляй»

«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

11:00-12:30 - «Масленичный хоровод» - интерактивная экскурсия по основной территории зоопарка.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

12:00-13:00 - «ZOO-Разгуляй»

«Самый смелый и находчивый» - экскурсия в Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

13:00-14:00 - «ZOO-Разгуляй»

Фото с животными, катание на пони

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

11:00 - Праздник «Масленица весела, всех на игры повела»

Место: Площадь перед Домом культуры «Энергетик» г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

12:00 - Мастер-класс масленичного рукоделия «Блинное дерево»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»

г. Ярославль, ул. Театральная, 21.

15:00 - Праздник для всей семьи «Семь масленичных забав»

Место: Парк Победы на Липовой горе

г. Ярославль, Парк Победы на Липовой горе

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль, Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.

25 февраля

09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!»

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)

Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославский район,

д. Карабиха, ул. Школьная, 2.

10:00-18:00 - ZOO-Масленица

«На завалинке» - фотозона в контактном секторе.

11:00-13:00 - ZOO-Масленица

«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге.

11:00-15:00 - ZOO-Масленица

Катание на пони у входа в зоопарк.

11:00-12:00 - ZOO-Масленица

«На сеновале» - фотозона у входа в зоопарк.

11:00-12:00 - ZOO-Масленица

«По следам Масленицы» - интерактивная программа с призами по территории зоопарка.

12:00-13:00 - ZOO-Масленица

Масленичные забавы на площади перед Ковчегом.

13:00-15:00 - ZOO-Масленица

Показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге; овощной масленицей в контактной зоне.

15:00-17:00 - ZOO-Масленица

«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

12:00 - Праздничная программа «Масленица в музее»

«Как Масленицу встретишь, так и весна придет…»

Место: Ярославский музей-заповедник

г. Ярославль, Богоявленская пл., 25

12:30 - Программа «Встречаем озорную Масленицу!»

Место: Ярославский музей-заповедник

г. Ярославль, Богоявленская пл., 25.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля

«Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

12:00 - Праздничная программа «От песни до сказки, блины, да побаски»

Место: Дворец культуры им. А.М. Добрынина

г. Ярославль, пр. Ленина 24-а, холл 2 этаж.

12:00 - мастер-класс «Масленичка - весны сестричка»

Место: Дом культуры «Радий»

г. Ярославль, ул. Щепкина, 8.

14:00 - Программа «Семейная Масленица»

Место: Музей Максима Богдановича

г. Ярославль, ул. Чайковского, 21а.

14:00 - Концертная программа по мотивам сказки А.Н. Островского «Снегурочка»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

15:00 - Масленичная программа «Пряников не едал – Масленицы не видал»

Место: Мастерская «Пряничный домик»

г. Ярославль, ул. Андропова, 27/19.

15:00 - Тематическая экскурсионная программа «Мед к блинам. Традиции»

(запись по телефону +7 (910) 811-84-12)

Место: Кутюр-шоу «Медвежий угол»

г. Ярославль, Революционный пр-д, 14.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль, Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу

«Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.

26 февраля

09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!»

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)

Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославский район,

д. Карабиха, ул. Школьная, 2.

12:00 - Широкая Масленица в Вятском

«Ой, Маслена-красота!»

Место: Село Вятское

Ярославский район, село Вятское.

В течение дня - Семейная развлекательная программа «Масленица весела, всех на игры привела»

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: Парк на острове Даманский.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

10:30 - Авторская сборная экскурсия «Ярославль праздничный вчера и сегодня»

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00 - Праздничная программа «Масленичный разгуляй» для молодых семей и жителей Дзержинского района.

Место: Парк на Красном Перевале

г. Ярославль, Красный Перевал.

11:00, 14:00, 16:00 Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

10:00-18:00 - ZOO-Масленица

«На завалинке» - фотозона в контактном секторе.

11:00-13:00 - ZOO-Масленица

«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге.

11:00-15:00 - ZOO-Масленица

Катание на пони у входа в зоопарк.

11:00-12:00 - ZOO-Масленица

«На сеновале» - фотозона у входа в зоопарк.

11:00-12:00 – ZOO-Масленица

«По следам Масленицы» - интерактивная программа с призами по территории зоопарка.

12:00-13:00 - ZOO-Масленица

Масленичные забавы на площади перед Ковчегом.

13:00 - ZOO-Масленица

Сжигание Масленицы.

13:30-16:00 - ZOO-Масленица

Показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге; овощной масленицей в контактной зоне.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

12:00 - Интерактивный праздник «Во, блин! Масленица!»

Место: Парк «Рабочий сад»

г. Ярославль, парк «Рабочий сад».

12:00 - Театрализованная концертная программа «По масленичному веленью, по щучьему хотенью»

Место: Площадь перед Домом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская, 7.

12:00 - Масленичные гуляния «Веселись народ! Масленица идет!»

Место: Площадь перед Домом культуры «Радий»

г. Ярославль, ул. Щепкина, 8.

12:00 - Праздничная программа «Масленица старинная, румяная да блинная!»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

12:00 - Народное гулянье, посвященное проводам зимы «Пахнет солнцем и блинами - это Масленица с нами!»

Место: Площадь перед Домом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

12:00 - Широкая Масленица

Интерактивное арт-пространство «Узорчаты ворота»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»

г. Ярославль, ул. Театральная, 21.

12:00 - Концертно-развлекательная программа «Масленичный Снеготай!»

Место: Сквер на пр-т Машиностроителей

г. Ярославль, сквер на пр-т Машиностроителей.

12:00 - Тематическая экскурсионная программа «Мед к блинам. Традиции»

(запись по телефону +7 (910) 811-84-12)

Место: Кутюр-шоу «Медвежий угол»

г. Ярославль, Революционный пр-д, 14.

15:00 - Программа «Румяная да затейливая Масленица»

(по предварительной записи для индивидуальных посетителей и семейной аудитории, контактный телефон +7 (4852) 30-35-04)

Место: Ярославский художественный музей

г. Ярославль, Волжская набережная, 23.

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Масленичная программа «Пряников не едал – Масленицы не видал»

Место: Мастерская «Пряничный домик»

г. Ярославль, ул. Андропова, 27/19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место: Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу

«Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.