На следующей неделе в Ярославль придет потепление

Обещают дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на следующей неделе придет потепление. Многие горожане уже вытащили и даже надели зимние куртки и шапки, но погода диктует обратное.

Завтра, 7 ноября, в первой половине дня возможен снег, больше трех градусов тепла ждать не стоит, ночью – температура воздуха опуститься до -2.

Со вторника в город придут потепление и осадки. С 8 ноября и до конца недели погод должна улучшиться – все оставшиеся дни примерно 6-7 градусов тепла. Однако дождь обещают практически все время. Лучше брать с собой с утра зонт, чтобы не промокнуть. Ночью температура воздуха будет примерно +3-4.