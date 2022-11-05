В известном ночном клубе Костромы произошел пожар

Пожар удалось локализовать только через два часа Фото: ГУ МЧС по Костромской области

В Костроме сегодня, 5 ноября, ночью произошел серьезный пожар в известном ночном клубе «Полигон». Возгорание началось примерно в 2:30, в региональное отделение МЧС сообщение поступило в 02:37.

Огонь охватил все здание, площадь которого 3500 квадратных метров. Из клуба эвакуировали 250 человек, но погибшие и пострадавшие, к сожалению, все равно есть. Сейчас их количество устанавливается. По предварительной информации СКР по Костромской области – погибли семь человек. Данные уточняются и могут меняться.

- Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон», расположенном на улице Никитской в городе Костроме, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.

По данным регионального МЧС, пожар удалось локализовать через два часа – примерно в 4:30.

Губернатора Костромской области Сергей Ситников приехал на место трагедии, чтобы лично проконтролировать, как организована работа и помощь людям.

По словам очевидцев, причиной пожара могла стать петарда, которую один из посетителей клуба запустил прямо внутри помещения.