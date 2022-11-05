По центральным улицам Ярославля прошел большой крестный ход

Колонна прошла от Казанского женского монастыря Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 4 ноября, отметили День народного единства. Одним из важных событий стал большой крестный ход от Казанского женского монастыря. Колонна прошла по центральным улицам города. Остановки делали у храма Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря, храма Спаса на Городу и у гарнизонного храма Михаила Архангела, после чего состоялось возложение цветов к иконе Казанской Божией Матери.

— Этот праздник связан с событиями 1612 года, когда наши предки в патриотическом порыве освободили Москву от польско-литовских захватчиков. И жители Ярославской земли многое сделали для этой победы. Ярославль стал временной столицей государства. Здесь принимали важные для страны решения, чеканили монету. И именно здесь набрало свою мощь перед решающим походом на столицу народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Сегодняшний праздник – это напоминание о том, что вместе мы сильнее и способны преодолеть любые трудности, даже в самые непростые времена. Главное – сплоченность, поддержка, взаимопонимание и, конечно, любовь к своей Родине, — поздравил жителей региона губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Помимо крестного хода, в городе прошли другие праздничные мероприятия: концерты в ДК «Добрынина» - с программой «Народов много – Россия одна!», в ДК «Красный перекоп» зрители увидели программу «Наш дом – Россия», в ДК «Гамма» также прошел концерт с творческими номерами, в ДК «Радий» ярославцы увидели программу «Единым духом мы сильны», а в ДК «Нефтяник» состоялся праздник «Единой силой и душой».