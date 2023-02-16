На трех крупных дорогах Иванова проведут ямочный ремонт

В Иванове проведут ямочный ремонт на трех дорогах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее время ямы устранят на трех крупных магистралях Иванова – Шереметевском проспекте, улицах Лежневская и Большая Воробьевская. Об этом сообщили в администрации города и сразу уточнили, что график работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.

- Пройдет ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси, - пояснили в администрации.

Днем 16 февраля на дороги областного центра вышли 34 снегоуборочные машины и 96 рабочих. В частный сектор направлен автогрейдер, а на расчистке остановок от снега и льда задействовали 18 рабочих.

- 28 рабочих продолжат уборку двадцать скверов, трех площадей, четырех аллей, трех территории памятников и мемориалов, а также набережной реки Уводь. Еще одна бригада рабочих направлена на уборку мостов и путепроводов, - рассказали в администрации Иванова.