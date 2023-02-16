Жительница Костромской области оспорила в суде административку за крики детей

В Костромской области мать оштрафовали за плач ее детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Буя Костромской области в суде оспорила административный штраф, который ей выписала за нарушения закона «о тишине». Женщина должна была заплатить 3 тысячи рублей за крики маленьких детей.

О конфликте с соседкой, которой помешали малыши, буевлянка рассказала в соцсетях.

- 20 декабря дети 2 и 3 лет долго не ложились спасть и кричали. Заснули в 22:30. До 23:00 мы все уже спали. Снизу соседка на нас вызвала полицию после 23:00. За то, что мы нарушаем ее покой. Полиция взяла с нас объяснительную, все это отправила в администрации. 25 января состоялось слушание и администрация вынесла нам штраф. … Получается, если ребенок после 22:00 обкакался, его нельзя мыть, надо ждать 8 утра следующего дня, если заболел и его вырвало, за ним тоже нельзя ухаживать. …А если спать не ложится и ноет во все горло, то надо ему сунуть кляп в рот и связать? – писала женщина и в соцсетях ее позицию многие разделили.

В прокуратуре также сочли решение буйской администрации неправомерным и обратились в суд.

- Суд отменил постановление администрации Буя о назначении штрафа матери за нарушение детьми тишины и покоя соседки в ночное время. Производство по делу прекращено за отсутствием состава вышеуказанного административного правонарушения, - сообщили в Костромском областном суде.