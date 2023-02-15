Ивановец обварил приятелей кипятком и избил их бутылкой

Ивановец избил своих знакомых стеклянной бутылкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иванове завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, причем, совершенного с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего.

По версии следствия, в период с 3 по 11 марта прошлого года (точная дата не установлена) ивановец вместе с другом пили в квартире последнего. Пьянка перетекла в ссору. Тогда обвиняемый налил в таз кипяток и вылил его на своего приятеля. Потерпевший получил ожоги 2 и 3 степеней, обожжено было около 30% тела.

- Кроме того, 11 марта мужчина стеклянной бутылкой нанес потерпевшему, который находился в беспомощном состоянии, не менее восьми ударов по голове. Другого знакомого он сначала ударил в область головы бутылкой, а затем – табуреткой и так же облил горячей водой, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях житель областного центра так и не признал. Дело отправлено в суд на рассмотрение.