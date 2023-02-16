В Рыбинске опубликовали программу на последний день Масленицы

26 февраля в Рыбинске отметят Масленицу. Фото: Мария ЛЕНЦ

26 февраля в Рыбинске отметят Масленицу. Провожать зиму и встречать весну будут на семи основных площадках города.

В Петровском парке праздник начнется в 11 часов и продлится до 14:30:

- 11:00-14:30 - праздничная ярмарка «Чайно-блинное раздолье»; - 11:00-14:00 - интерактивно-развлекательные площадки «Масленичные потехи», на которых будут масленичные конкурсы, народные игры, семейные соревнования, надувные аттракционы, народные забавы, фотозоны, веселые скоморохи, ремесленные мастер-классы; - 12:00-14:00 - концертно-театрализованное представление «Зиму провожаем – весну встречаем!» с песнями и хороводами, розыгрышем призов.

В 14:00 в парке сожгут чучело Масленицы.

В Доме семьи Сигсона всех на праздник ждут с 12:00 до 15:00. Здесь запланирована праздничная программа «Масляные гулянья во дворе Дома семьи Сигсонов»: - конкурсы для детей и взрослых (бег в мешках, перетягивание каната, подвижные игры), - экскурсионная программа по Дому семьи Сигсонов (возможность фотосъемки в стилизованных костюмах и интерьерах XIX века).

В детском парке «Переборы» в 11:00 откроется торговая ярмарка, а в полдень начнутся спортивные состязания.

На площади КДК «Переборы» программа следующая:

- 12:30 - праздничное выступление оркестра им. А. Шацкого, - 13:00 - праздничная концертно-развлекательная программа «Масленичный разгуляй», - 14:00 - награждение за лучшее масленичное чучело и победителей спортивных состязаний, - 16:00 - отправление «Масленичного поезда» к Переборской пристани, - 16:20 - сжигание чучела Масленицы.

В ДК «ГЭС» (Музей советской эпохи) с 10 утра до 18:30 будет проходить школьная экскурсионная программа «Русская зима» с мастер-классами (по предварительному заказу) и в эти же часы – работать ярмарка, проходить мастер-классы и театрализованные представления. В 18 часов сожгут чучело Масленицы.

В Волочаевском парке с 11:00 до 13:00 пройдет программа «Ух ты, Масленица!». А в Городском сквере с 13:00 до 16:00 - выступление творческих коллективов, развлекательная программа «Широкая Масленица», сжигание чучела Масленицы.

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