В Костроме отремонтируют 62 дома, построенных до 1961 года

В Костроме продолжают ремонтировать дома, построенные ранее 1961 года. Из средств городского бюджета в этом году на ремонт выделено 12 миллионов рублей.

- В план включены 62 старых дома. Заявки на получение субсидий направили пять управляющих компаний: ООО «Комфортные условия», ООО «Заволжье», ООО «УК ЖКХ № 2», ООО «Система-Мастер», ООО «Тихий Дом», - сообщили в администрации города.

Подобные субсидии администрация Костромы выделяет ежегодно. В прошлом году на ремонт старого жилого фонда потратили 14,7 миллионов рублей. Финансовую поддержку получают управляющие компании и ТСЖ, в чьем ведении более 30% домов старой застройки. Средства направляются на текущий ремонт зданий не выше трех этажей или бывших общежития, при условии полного выполнения плана текущего ремонта в предыдущем году.