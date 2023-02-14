Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2023 14:30

«Мясной гурман» - снова победы со вкусом!

В Москве подвели итоги международной продовольственной выставки ПРОДЭКСПО-2023
Возможность продегустировать продукцию было у всех. ФОТО предоставлено ТМ "Мясной гурман"

Возможность продегустировать продукцию было у всех. ФОТО предоставлено ТМ "Мясной гурман"

30-й юбилейный форум собрал 70 тысяч посетителей и более 2,5 тысяч участников из 73 стран мира. Среди них вновь был и один из крупнейших производителей колбас и деликатесов «Мясной гурман».

«Мясной гурман» принимает участие в международной выставке ПРОДЭКСПО с 2012 года. И пока компания ни разу не оставалась без золотых медалей и иных наград по итогам конкурса лучших продуктов, который традиционно проходит в рамках форума. Так, в прошлом году победы в своих номинациях удостоились сосиски с моцареллой, колбасы «Домашняя» и «Рубленная», шейка «Венская» и буженина из мяса птицы. В этом году «Мясной гурман» тоже заявил свою продукцию сразу в 5 номинациях, в том числе представив на суд жюри новинки.

- Мясной хлеб с сыром и мясной хлеб с жареным луком мы запустили перед новым годом, сейчас выкладываем их все в большем количестве на полки магазинов, — говорит руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков.

Еще одна новинка от «Мясного гурмана» — специально разработанная эколинейка, то есть органические продукты без нитритов и добавок. Они по вкусу людям, которые ведут активный образ жизни, заботятся о своем здоровье и следят за питанием.

Возможность продегустировать продукцию «Мясного гурмана» была не только у членов жюри конкурса Лучших продуктов, но и у гостей ПРОДЭКСПО со всего мира. Помимо мясных хлебов были представлены сухая сыровяленая колбаса «Дорогое удовольствие» и копчено-вареная колбаса с можжевельником. Отзывы – исключительно положительные.

Всего на выставке в этом году «Мясной гурман» презентовал около 80 из более чем 180 наименований своей продукции. Предприятие активно наращивает не только ассортимент, но и объемы производства, на сегодняшний день они уже составляют более 1000 тонн в месяц. Модернизируется оборудование, увеличивается количество рабочих рук, появляются не только новые товары, но и новые услуги.

- Франшизу «Мясной гурман» сейчас можно открыть в любом городе. Любой предприниматель может сделать выбор в пользу развития своего бизнеса через торговую марку «Мясной гурман». Сейчас в нашей копилке Костромская, Ивановская, Ярославская области. Это наши «домашние» регионы, где мы себя очень хорошо чувствуем. Активно подключается Вологодская область, планируем Тверскую область. Есть дистрибьюторы продукции в Нижегородской и Владимирской областях, — рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков.

Продукция «Мясной гурман» распространяется по всей России. Компания заключила контракты с крупной федеральной торговой сетью здорового питания и с федеральной сетью автозаправочных станций. Так что отведать мясные деликатесы со знакомым неповторимым костромским вкусом уже можно даже в отдаленных уголках страны. И интерес потенциальных партнеров к компании не ослабевает.

- Еще не было ни одной выставки, чтобы мы возвращались без наград, без новых клиентов, контрактов, интересных решений. По итогам ПРОДЭКСПО-2023 порадуем покупателей новинками, которые будут навеяны благодаря обратной связи, которую мы получили на выставке, уверен руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков.

Медальный зачет

По итогам конкурса «Лучший продукт-2023» компания «Мясной гурман» завоевала 3 золотых и 2 серебряных медали, пополнив свою обширную коллекцию наград международных выставок.

Золото:

Сервелат с можжевельником.

Сосиски телячьи.

Сардельки говяжьи.

Серебро:

Колбасный хлеб из мяса птицы с жаренным луком.

Колбасный хлеб из мяса птицы с сыром.

реклама

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ