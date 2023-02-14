«Мясной гурман» - снова победы со вкусом!

Возможность продегустировать продукцию было у всех. ФОТО предоставлено ТМ "Мясной гурман"

30-й юбилейный форум собрал 70 тысяч посетителей и более 2,5 тысяч участников из 73 стран мира. Среди них вновь был и один из крупнейших производителей колбас и деликатесов «Мясной гурман».

«Мясной гурман» принимает участие в международной выставке ПРОДЭКСПО с 2012 года. И пока компания ни разу не оставалась без золотых медалей и иных наград по итогам конкурса лучших продуктов, который традиционно проходит в рамках форума. Так, в прошлом году победы в своих номинациях удостоились сосиски с моцареллой, колбасы «Домашняя» и «Рубленная», шейка «Венская» и буженина из мяса птицы. В этом году «Мясной гурман» тоже заявил свою продукцию сразу в 5 номинациях, в том числе представив на суд жюри новинки.

- Мясной хлеб с сыром и мясной хлеб с жареным луком мы запустили перед новым годом, сейчас выкладываем их все в большем количестве на полки магазинов, — говорит руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков.

Еще одна новинка от «Мясного гурмана» — специально разработанная эколинейка, то есть органические продукты без нитритов и добавок. Они по вкусу людям, которые ведут активный образ жизни, заботятся о своем здоровье и следят за питанием.

Возможность продегустировать продукцию «Мясного гурмана» была не только у членов жюри конкурса Лучших продуктов, но и у гостей ПРОДЭКСПО со всего мира. Помимо мясных хлебов были представлены сухая сыровяленая колбаса «Дорогое удовольствие» и копчено-вареная колбаса с можжевельником. Отзывы – исключительно положительные.

Всего на выставке в этом году «Мясной гурман» презентовал около 80 из более чем 180 наименований своей продукции. Предприятие активно наращивает не только ассортимент, но и объемы производства, на сегодняшний день они уже составляют более 1000 тонн в месяц. Модернизируется оборудование, увеличивается количество рабочих рук, появляются не только новые товары, но и новые услуги.

- Франшизу «Мясной гурман» сейчас можно открыть в любом городе. Любой предприниматель может сделать выбор в пользу развития своего бизнеса через торговую марку «Мясной гурман». Сейчас в нашей копилке Костромская, Ивановская, Ярославская области. Это наши «домашние» регионы, где мы себя очень хорошо чувствуем. Активно подключается Вологодская область, планируем Тверскую область. Есть дистрибьюторы продукции в Нижегородской и Владимирской областях, — рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков.

Продукция «Мясной гурман» распространяется по всей России. Компания заключила контракты с крупной федеральной торговой сетью здорового питания и с федеральной сетью автозаправочных станций. Так что отведать мясные деликатесы со знакомым неповторимым костромским вкусом уже можно даже в отдаленных уголках страны. И интерес потенциальных партнеров к компании не ослабевает.

- Еще не было ни одной выставки, чтобы мы возвращались без наград, без новых клиентов, контрактов, интересных решений. По итогам ПРОДЭКСПО-2023 порадуем покупателей новинками, которые будут навеяны благодаря обратной связи, которую мы получили на выставке, — уверен руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков.

Медальный зачет

По итогам конкурса «Лучший продукт-2023» компания «Мясной гурман» завоевала 3 золотых и 2 серебряных медали, пополнив свою обширную коллекцию наград международных выставок.

Золото:

Сервелат с можжевельником.

Сосиски телячьи.

Сардельки говяжьи.

Серебро:

Колбасный хлеб из мяса птицы с жаренным луком.

Колбасный хлеб из мяса птицы с сыром.

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