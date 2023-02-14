«Поступили как настоящая команда»: футболисты ярославского «Шинника» ввязались в драку, чтобы защитить своего игрока

Игроки ярославского "Шинника" переехали в другой отель. ФОТО: ФК "Шинник" Ярославль

Губернатор области Михаил Евраев прокомментировал конфликт, который произошел между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная».

- Парни из нашего ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаю наших ребят, - написал в своем Telegram-канале глава региона.

После случившегося ФК «Шинник» опубликовал официальное сообщение:

- Футбольный клуб «Шинник» заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и Клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Также в клубе отметили, что бронирование отеля происходило еще в ноябре 2022 года, и одним из условий заезда было отсутствие команд из Украины.

Напомним, что потасовка произошла в отеле, где проживали ярославские игроки и куда заселили футболистов из Закарпатской области. Несколько дней представители двух стран относительно мирно сосуществовали, а потом со стороны украинской команды начались провокации, которые закончились дракой.

Как сообщает КП-Спорт, вечером 13 февраля игроки «Миная» подошли к начальнику команды «Шинник» и потребовали спеть гимн Украины. Конфликт удалось на время погасить, но украинская сторона не успокоилась. Чуть позже одного из ярославских игроков избили в лифте за отказ произносить лозунги. Тогда и началась серьезная потасовка, которая закончилась только после приезда полиции. Сотрудники турецких правоохранительных органов до сих пор дежурят в отеле.