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Иваново14 февраля 2023 13:50

На заводе Иванова рабочий умер после того, как ему оторвало руку

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
На кирпичном заводе в Иванове погиб рабочий.

На кирпичном заводе в Иванове погиб рабочий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иванове на заводе по производству кирпича погиб 53-летний рабочий. ЧП произошло еще 6 февраля.

- Работник предприятия, состоявший в должности дробильщика извести, получил травму, вследствие которой произошла ампутация правой руки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следователи проводят проверку после падения рабочего с крыши трехэтажного дома в микрорайоне Новая Дерябиха. Мужчина убирал снег без страховки и специальных приспособлений.

Происшествия: ЧП