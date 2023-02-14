В Ярославле опубликовали программу на Масленицу

С 20 по 26 февраля ярославцы будут отмечать Масленицу.
Фото: Мэрия Ярославля
С 20 по 26 февраля ярославцы будут отмечать Масленицу. В этом году она пройдет без широких гуляний, но организаторы пообещали, что все равно каждый найдет себе мероприятие по душе.
20 февраля
11:00 - Масленичные гулянья «Масленица – весела, всех на игры увела»
Место: Площадь перед Дворцом культуры «Магистраль»
г. Ярославль, Суздальское шоссе,1.
11:00-12:00 - «ZOO-Встречи»
Экскурсия по территории, знакомство с животными контактной зоны.
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.
15:00 - Открытие I Городской выставки-конкурса искусств и ремесел «Аллея мастеров»
Место: Городской выставочный зал им. Н. Нужина
Ярославль, ул. Свободы, 15.
11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»
(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)
Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»
г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15
10:00-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи
- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,
- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,
- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.
Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».
(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)
Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»
г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.
17:00 – ДК «Судостроитель»
Место: Парк 30-летия Победы.
18:00 - Фольклорный праздник «ЗакрутиХА»
Место: Дом культуры «Красный Перекоп»
г. Ярославль, ул. Стачек, 53.
Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2022»
Место: Парк на острове Даманский
г. Ярославль, Парк на острове Даманский.
Выставка «Масленица хороша - широка ее душа»
Место: Дом культуры «Гамма»
г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.
Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»
Место: Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль, Московский пр-т, 92.
Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»
Место: Дом культуры «Энергетик»
г. Ярославль, ул. Клубная, 19.
21 февраля
10:30, 12:00 - Масленичные гулянья «Масленица – весела, всех на игры увела»
Место: Площадь перед Дворцом культуры «Магистраль»
г. Ярославль,
Суздальское шоссе,1
10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:
- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00,
- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30,
- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30.
Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».
(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)
Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»
г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.
11:00-13:00 - «ZOO-Заигрыши»
Бесплатное катание в «Парке копытных»
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137.
11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»
(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)
Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»
г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.
13:00-14:00 - «ZOO-Заигрыши»
Масленичная игра со сладкими призами в Альпака парке.
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137.
14:00 - Концертная программа «Солнечные Заигрыши» с участием Ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси»
Место: Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль,
Московский пр-т, 92.
17:00 - Перекопская вечерка
«Мед и бублики на здоровье публики!»
Место: Дом культуры «Красный Перекоп»
г. Ярославль,
ул. Стачек, 53.
17:30 - Уличное гулянье «Масленичная потеха»
Место: Фрунзенский район, ул. Талалихина
г. Ярославль,
Фрунзенский район, пересечение ул. Авиационной и Талалихина.
Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»
Место: г. Ярославль,
Парк на острове Даманский
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»
Место: Дом культуры «Гамма»
г. Ярославль,
ул. Спартаковская,7
Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»
Место: Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль,
Московский пр-т, 92
Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу
«Ой, Маслена - красота»
Место: Дом культуры «Энергетик»
г. Ярославль,
ул. Клубная, 19
Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».
(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)
Место:Музей «Кукольный дом»
г. Ярославль,
ул. Трефолева, 24а.
22 февраля
10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи
- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00
- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30
- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30
Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки»
(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)
Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»
г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.
11:00-15:30 - «ZOO-Лакомки»
Показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге.
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137.
11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»
(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)
Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»
г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.
15:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»
Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль,
Московский пр-т, 92
Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»
Место: г. Ярославль,
Парк на острове Даманский
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»
Место: Дом культуры «Гамма»
г. Ярославль,
ул. Спартаковская,7
Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»
Место: Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль,
Московский пр-т, 92
Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»
Место: Дом культуры «Энергетик»
г. Ярославль,
ул. Клубная, 19
Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».
(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)
Место:Музей «Кукольный дом»
г. Ярославль,
ул. Трефолева, 24а
23 февраля
10:30, 12:00, 14:00, 16:00 - «ZOO-Разгуляй»,
Парад нерп.
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137.
11:00-15:00 - «ZOO-Разгуляй»
«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге.
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137,
12:00-13:00 - «ZOO-Разгуляй»
«Самый смелый и находчивый» - экскурсия в Ковчеге.
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137.
13:00-14:00 - «ZOO-Разгуляй»
Фото с животными, катание на пони
Место: Ярославский зоопарк
г. Ярославль,
ул. Шевелюха, 137.
10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи
- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00
- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30
- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30
Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».
(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)
Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»
г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.
11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»
(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)
Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»
г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.
12:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»
Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль,
Московский пр-т, 92
Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»
Место: г. Ярославль,
Парк на острове Даманский
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»
Место: Дом культуры «Гамма»
г. Ярославль,
ул. Спартаковская,7
Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»
Место: Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль,
Московский пр-т, 92
Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»
Место: Дом культуры «Энергетик»
г. Ярославль,
ул. Клубная, 19
Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».
(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)
Место:Музей «Кукольный дом»
г. Ярославль,
ул. Трефолева, 24а
15:00 - Интерактивная программа «Сватовство по-ярославски»
(по предварительной записи, контактный телефон +7(4852)30-41-75)
Место: Музей истории города Ярославля
имени В.Г. Извекова
г. Ярославль,
Волжская набережная, 17.
09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!»
(по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)
Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»
Ярославский район,д. Карабиха, ул. Школьная, 2.
Программа на 24, 25 и 26 февраля будет опубликована позднее.