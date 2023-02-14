В Ярославле опубликовали программу на Масленицу

С 20 по 26 февраля ярославцы будут отмечать Масленицу. Фото: Мэрия Ярославля

С 20 по 26 февраля ярославцы будут отмечать Масленицу. В этом году она пройдет без широких гуляний, но организаторы пообещали, что все равно каждый найдет себе мероприятие по душе.

20 февраля

11:00 - Масленичные гулянья «Масленица – весела, всех на игры увела»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Магистраль»

г. Ярославль, Суздальское шоссе,1.

11:00-12:00 - «ZOO-Встречи»

Экскурсия по территории, знакомство с животными контактной зоны.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

15:00 - Открытие I Городской выставки-конкурса искусств и ремесел «Аллея мастеров»

Место: Городской выставочный зал им. Н. Нужина

Ярославль, ул. Свободы, 15.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15

10:00-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

17:00 – ДК «Судостроитель»

Место: Парк 30-летия Победы.

18:00 - Фольклорный праздник «ЗакрутиХА»

Место: Дом культуры «Красный Перекоп»

г. Ярославль, ул. Стачек, 53.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2022»

Место: Парк на острове Даманский

г. Ярославль, Парк на острове Даманский.

Выставка «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

21 февраля

10:30, 12:00 - Масленичные гулянья «Масленица – весела, всех на игры увела»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Магистраль»

г. Ярославль,

Суздальское шоссе,1

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00,

- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30,

- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00-13:00 - «ZOO-Заигрыши»

Бесплатное катание в «Парке копытных»

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

13:00-14:00 - «ZOO-Заигрыши»

Масленичная игра со сладкими призами в Альпака парке.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

14:00 - Концертная программа «Солнечные Заигрыши» с участием Ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль,

Московский пр-т, 92.

17:00 - Перекопская вечерка

«Мед и бублики на здоровье публики!»

Место: Дом культуры «Красный Перекоп»

г. Ярославль,

ул. Стачек, 53.

17:30 - Уличное гулянье «Масленичная потеха»

Место: Фрунзенский район, ул. Талалихина

г. Ярославль,

Фрунзенский район, пересечение ул. Авиационной и Талалихина.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль,

Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль,

ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль,

Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу

«Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль,

ул. Клубная, 19

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль,

ул. Трефолева, 24а.

22 февраля

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи

- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00

- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30

- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки»

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00-15:30 - «ZOO-Лакомки»

Показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

15:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»

Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль,

Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль,

Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль,

ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль,

Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль,

ул. Клубная, 19

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль,

ул. Трефолева, 24а

23 февраля

10:30, 12:00, 14:00, 16:00 - «ZOO-Разгуляй»,

Парад нерп.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

11:00-15:00 - «ZOO-Разгуляй»

«Масленичная кукла-оберег» - мастер-класс в Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137,

12:00-13:00 - «ZOO-Разгуляй»

«Самый смелый и находчивый» - экскурсия в Ковчеге.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

13:00-14:00 - «ZOO-Разгуляй»

Фото с животными, катание на пони

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,

ул. Шевелюха, 137.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи

- ярославского изразца в 12.00 и в 16.00

- глиняной игрушки в 10.30 и в 14.30

- фарфоровой игрушки в 10.30 и в 14.30

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

(информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!»

(по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

12:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»

Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль,

Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль,

Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль,

ул. Спартаковская,7

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль,

Московский пр-т, 92

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль,

ул. Клубная, 19

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица».

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль,

ул. Трефолева, 24а

15:00 - Интерактивная программа «Сватовство по-ярославски»

(по предварительной записи, контактный телефон +7(4852)30-41-75)

Место: Музей истории города Ярославля

имени В.Г. Извекова

г. Ярославль,

Волжская набережная, 17.

09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!»

(по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)

Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославский район,д. Карабиха, ул. Школьная, 2.

Программа на 24, 25 и 26 февраля будет опубликована позднее.