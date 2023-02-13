Прокуратура будет обжаловать мягкий приговор, вынесенный застройщику Алексею Лагунину

Прокуратура будет обжаловать приговор, вынесенный застройщику. ФОТО: Ярославский областной суд

Прокуратура Ярославской области планирует обжаловать слишком мягкий, по мнению правоохранительных органов, приговор, вынесенный директору компании «Мириан Строй» Алексею Лагунину.

- Прокуратурой Кировского района готовится апелляционное представление с доводами об усилении назначенного наказания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – В прениях государственный обвинитель предложил суду назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей.

Лагунин, обманувший более 300 дольщиков, был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ему дали три года лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд постановил считать наказание отбытым, засчитав время, проведенное осужденным под стражей и под домашним арестом.

По версии следствия, Алексей Лагунин похитил деньги дольщиков, вложившихся в строительство многоэтажек на улицах Сосновая и Балтийская в Ярославле. Еще во время предварительного следствия, в 2016 году, руководитель строительной компании подался в бега. В 2018 году его нашли в Испании, но только в октябре 2020 года Алексея Лагунина удалось экстрадировать в Россию.