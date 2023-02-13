Расследование аварии под Костромой, в которой погиб ребенок и пострадали семь человек, взял на контроль глава СК России

Под Костромой произошла авария, в которой погибла девочка. ФОТО: Спасатели Костромы

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 12 февраля, на трассе Кострома-Иваново. Около полудня у деревни Пьяньково Костромского района столкнулись два автомобиля: «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

С места ДТП госпитализировали восемь человек, в том числе, двоих детей 13 и 7 лет, а также 8-месячного младенца. Чуть позже в больнице скончалась 13-летняя девочка, она ехала в «Рено».

- У большинства пострадавших – черепно-мозговые травмы, состояние тяжелое. По данным оперативных служб, это жители Волгореченска и Костромы, - сообщили в администрации Костромской области.

Один из автомобилей выехал на встречную полосу. ФОТО: Спасатели Костромы

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

- Устанавливаются вес обстоятельства ДТП, проведен осмотр места происшествия и транспортных средств. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить руководителю следственного управления СК России по Костромской области об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.