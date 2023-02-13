В Иванове завершились поиски 10-летнего мальчика

10-летнего мальчика нашли. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ивановской области"

В Иванове благополучно завершились поиски 10-летнего школьника. Утром 13 февраля мальчик ушел гулять со своим кокер-спаниелем и не вернулся домой вовремя.

Ближе к вечеру в полиции опубликовали информацию о том, что поиски ребенка благополучно завершились. Найти мальчика помогла прохожая.

- Жительнице Иванова дочь прислала на телефон ориентировку. Похожего мальчика, а он был с собакой, женщина заметила улице Фрунзе. Мальчишка понял, что на него обратили внимание и проявляют интерес. Попытался уйти, но все правильно понимающая женщина сообщила о мальчике в полицию и последовала за ним, чтобы не потерять из виду. Вот таким образом и удалось потерявшегося найти, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.