В Иванове десятилетний мальчик ушел гулять с собакой и не вернулся домой

В Иванове завершились поиски 10-летнего мальчика. ФОТО: Полиция37

В Иванове идут поиски 10-летнего Марка М. В 9 утра 13 февраля мальчик ушел гулять с рыжей собакой породы кокер-спаниель по кличке Жан и не вернулся.

Школьник был одет в черное удлиненное пальто, серые джинсы, синюю шапку с большим помпоном, сапоги синего цвета. На вид мальчику 10 лет, худощавый, рост 140 сантиметров, глаза карие. Особые приметы: шрам на локте левой руки.

Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о ребенке, сообщить по телефону дежурной части 8(4932)48-16-02 или по номерам 112, 02.

Обновление информации: мальчик найден, с ним все в порядке.