В Ярославле следователи продолжают проверять детский сад с трещинами на фасаде

Детский сад находится в Дзержинском районе. ФОТО: СК РФ

В Ярославле следователи продолжают проверку детского сада №111. На фасадах его корпусов, которые расположены на улице Панина и Ленинградском проспекте, ранее были обнаружены трещины, а также несоблюдение нужной температуры в помещениях и гниль в подвале. Корпусы детского сада начали работать в 2019 и 2020 годы.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Ярославской области А.П. Щурова по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Следователи проверяют все обнаруженные дефекты. ФОТО: СК РФ

- На место происшествия незамедлительно организован выезд следователя. В ходе осмотра установлены дефекты и трещины на фасадах и в помещениях двух корпусов детского дошкольного учреждения, зафиксированы задувание холодного воздуха из вентиляционных шахт и места скопления грунтовых вод и осадков в подвалах зданий. Также опрошен персонал учреждения, изъята необходимая документация, имеющая значение для следственных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

После всех необходимых проверок будет принято процессуальное решение.