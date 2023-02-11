Следователи выявили хищение почти миллиона рублей при благоустройстве парка Победы в Ярославле

На качество благоустройства парка ярославцы начали жаловаться сразу же. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Следователи выявили факт мошенничества при проведении благоустройства парка Победы на Липовой горе в Ярославле. Работы в парке проводились по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2021 году и о их ненадлежащем выполнении сначала сообщили местные жители, потом информация дошла до ОНФ и правоохранительных органов.

- По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников подрядной организации не выполнили полный объем работ при строительстве парка в рамках заключенного контракта с МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ". Таким образом, было совершено хищение более 970 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Общая сумма, выделенная на ремонт, составила 24,4 миллиона рублей. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Общая сумма, выделенная на ремонт, составила 24,4 миллиона рублей. Перед общественниками, которые весной 2022 года выезжали на место, предстала удручающая картина. Плитка была уложена неровно, некоторые участки сразу просели и в них начала скапливаться вода. Дорожки из щебня рабочие проложили среди непролазной грязи и во время обустройства одной из дорожек повредили корни дерева. Резиновое покрытие на детской площадке из-за вздувшегося под ним асфальта пошло буграми.

Во время работ повредили корни дерева и оно в любой момент могло упасть. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

- Мы попросили представителя муниципального учреждения, выступающего заказчиком, оценить проделанную работу по пятибалльной шкале. Он с невозмутимым видом поставил тройку. И добавил, что критичного ничего нет, ведь нечасто увидишь, когда с подобной задачей справляются на отлично. Наши активисты возмущены таким подходом, – говорила в мае прошлого года руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Оксана Каменецкая.

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