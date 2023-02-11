Глава Ярославской области посетил объекты в Ростовском районе, которые планируют отремонтировать в этом году

Михаил Евраев встретился с жителями Ростова и Ростовского района. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев всю пятницу 10 февраля провел в Ростовском районе. Он посетил объекты, на которых в этом году пройдет ремонт.

Как только начнется строительный сезон, стартует и ремонт проезда к библиотеке им.А.А. Титова в Ростове. Всего в Ростовском районе 62 соцобъекта, подъезды к 50 из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Муниципалитет подал заявки на включение в региональную программу 14 объектов. Проектно-сметная документация готова. По двум объектам проводятся торги.

– Чтобы сделать больше подъездов к соцучреждениям, можно задействовать лимиты 2024 года. В первой половине строительного сезона отремонтировать объекты 2023 года, а во второй – объекты из опережающего плана, – сказал Михаил Евраев. – В итоге сможете сделать около 20 подъездов. Это почти половина из того, что требуется по району.

Уже отремонтированы дворы у пяти домов на улицах Октябрьской и Ленинской в Ростове, смонтирована детская игровая площадка. В этом году планируется установить по ее периметру ограждение и сделать подходы из тротуарной плитки. Также проводится капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №58а по улице Ленинской.

Михаил Евраев поручил с началом строительного сезона в кратчайшие сроки закончить проект благоустройства дворовой территории, контролировать кровельные работы и оперативно реагировать на возможные жалобы жителей.

В числе поручений губернатора и ввод нового отделения ЗАГС, которое разместится в отремонтированных помещениях объекта культурного наследия «Дом Мальгиных» в Ростове.

Кроме того, в планах на текущий год – завершение ремонта в здании детской поликлиники Ростовской ЦРБ. В 2022 году была приведена в порядок крыша и здание поликлиники. По словам главврача больницы Натальи Овечкиной, осталось провести косметический ремонт помещений, заменить двери и окна, обновить аппарат ЭКГ.

По словам губернатора, в этом году также поставлена задача перевода всех медучреждений на электронный документооборот.

Михаил Евраев также побывал на участке дороги Захарово – Годеново, который будет отремонтирован в этом году. Его протяженность около километра. В мае – июне планируется заменить асфальтобетонное покрытие, а также сделать тротуары и освещение.

– В этом году православные христиане будут отмечать знаковую дату – 600-летие со дня явления чудотворного Годеновского креста. На торжествах в честь этого события ожидается несколько тысяч паломников. Поэтому дорога к Храму во имя Святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, где находится реликвия, должна быть приведена в порядок, – сказал Михаил Евраев.

В план подготовки к юбилейной дате также включено создание архитектурно-художественной подсветки храмового комплекса и скульптурных композиций на его территории, благоустройство расположенной рядом парковой зоны.

Глава региона провел встречу с жителями в поселке Петровское. Говорили о самых актуальных вопросах – прежде всего о здравоохранении, газификации, строительстве дорог, ЖКХ.

– По некоторым вопросам сразу нашли решения, по каким- то договорились выяснить обстоятельства, что-то ушло в проработку, – сказал Михаил Евраев.