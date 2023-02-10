Рассказываем, какие изменения ждут жителей региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле модернизируют маршрутную сеть. Рассказываем, что и когда изменится.

Под изменения попадают 137 автобусных маршрутов, из которых 78 – муниципальные маршруты в Ярославле и 59 – межмуниципальные маршруты, обслуживающие Ярославль и Ярославский муниципальный район.

- часть действующих маршрутов, в их числе №№ 8, 14, 15, 32, 41а, 53, 71С, 76 и 99, получают статус межмуниципальных исходя из фактического расположения конечных остановочных пунктов за границей городской черты, пассажирам предоставят тарифное меню для экономии денег;

- маршруты, начинающиеся с цифры 0 (01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099), предназначены для перевозки жителей в Новый год и День города после окончания мероприятий. Работа автобусов по маршрутам № 5А и № 5Б предусмотрена в дни православных праздников;

- специальные маршруты, заканчивающиеся на букву «П» (32П, 41П, 42П, 78П), будут работать во время домашних игр ХК «Локомотив» для обеспечения транспортом болельщиков по окончании матчей;

- на маршрутах предусмотрена работа нового подвижного состава, преимущественно большого и среднего класса, повышенной вместимости (МАЗ, ЛиАЗ или аналоги). Новые «брутто-контракты» будут заключаться поэтапно, начиная с 1 апреля 2023 года;

Некоторые изменения вступают в силу с 1 апреля:

— На маршруте автобуса номер № 53 вводится заезд к ТРК «Ярославский Вернисаж»;

— Схема движения маршрута номер № 41Б изменяется с учетом движения по улице Попова.

С 15 апреля:

— Маршрут № 32 продлевается до 15-го микрорайона, на данном маршруте будут использоваться автобусы большого класса;

— Будет открыт новый маршрут автобуса номер 94С от улицы Чкалова до 5МКР;

— Будет открыт новый автобусный маршрут номер 71С от остановки Холодмаш до ТРК «Ярославский Вернисаж».

С 29 апреля:

— Маршруты № 18 и № 49 объединятся в один маршрут — № 49. Данный маршрут будет продлен до улицы Ярославской;

Также маршрут переводится на обслуживание автобусами большого класса.

Схемы измененных маршрутов можно посмотреть на сайте мэрии Ярославля.