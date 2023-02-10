В Ярославской области завершились поиски пропавшего ребенка

Поиски ребенка завершены. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области благополучно завершились поиски 9-летнего Максима из Семибратово Ростовского района. Мальчика нашли, с ним все хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили в правоохранительных органах, школьник гулял.

- Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не выявлено. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств его исчезновения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Пропал 9-летний Максим 10 февраля – тревогу забили, когда он не пришел на уроки в школу. На поиски мальчика вышли сотрудники уголовного розыска, следователи и волонтеры. К счастью, все закончилось благополучно.