В Ярославской области пропал девятилетний мальчик

В Семибратово Ярославской области 10 февраля искали 9-летнего мальчика. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области"

В поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области 10 февраля пропал 9-летний Максим. Известно, что утром мальчик ушел в школу, но на уроках не появился.

Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции. Региональный СКР организовал доследственную проверку.

В момент исчезновения ребенок был в черную куртку, темно-синие штаны, синие сапоги и черную шапку. При себе у Максима черный рюкзак.

Приметы мальчика: рост 135 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло русые, глаза зеленые.

Если вы видели Максима сегодня, 10 февраля, сообщите по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

Информация будут обновляться: ребенок найден

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