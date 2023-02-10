В Рыбинске скорректировали схему движения транспорта на время ремонта моста через Волгу

Реверсивное движение на мосту введут в ночь с 5 на 6 марта. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ранее опубликованную схему движении транспорта на время ремонта Волжского моста внесли изменения. Напомним, что реверсивное движение на путепроводе введут в ночь с 5 на 6 марта.

И говорилось ранее, главной развязкой для автобусов №№1, 2, 3, 10, 15, 17, 25, 33 и троллейбусов №№1, 4, 5, 6 из Мариевки, Копаево, Зачеремушного и Гагаринского районов будет путепровод на улице Герцена. У пожарной каланчи автобусы продолжат маршрут по улице Стоялой и далее по Крестовой, а троллейбусы – по улице Герцена.

Для троллейбусов временная остановка вводится со стороны дома №4 на улице Герцена.

- Хочу отметить, что движение автобусов и троллейбусов в обратную сторону будет проходить, как и прежде через Соборную площадь. В этом плане для общественного транспорта ничего не меняется, - рассказал начальник отдела транспорта Андрей Баранов.

На Слип общественный транспорт планируют пустить через улицу Рыбинскую. Как сообщили в администрации города, на время ремонта моста по ней меняется направление одностороннего движения. В обратную сторону автобусы №№8т, 8, 11, 18 и 29 будут ходить по улице Сакко и Ванцетти через улицу Правды и с выездом на Волжский мост.

По-новому будут ездить не только городские, но и межмуниципальные автобусы Фото: Администрация Рыбинска

Автобусам №20 придется делать объезд с Бадаева по Рыбинской, так как выезд с улицы Бадаева на мост собираются закрыть. Для маршрута №19 изменений нет.

- На улице Правды вводится новая остановка со стороны Иверской церкви, следующая остановка «Соборная площадь». При движении с моста из города автобусы будут высаживать пассажиров на улице Коллективизации остановка «Почта», следующая остановка «Пластмассовый завод», - поясняет Андрей Баранов. На правом берегу движение для маршрутов № 5, 8т, 18, 29 не меняется, они будут, как и всегда, проходить через Соборную площадь в центр города.

Маршруты межмуниципальных автобусов №№108, 114, 179 и 180 пустят по той же схеме, что и городские. Но на улицу Стоялую их выпускать не планируют. Изменится движение автобуса №109. Вместо улицы Герцена и Бульварной, заезд на мост с которой запрещен, он будет следовать по улице Пушкина, затем по улице Крестовой. Посадку и высадку пассажиров сделают на остановке для заволжских маршрутов. Заезд на мост автобус №109 будет осуществлять с улицы Большой Казанской.