30 октября поезда маршрута "Москва - Иваново - Москва" будут уходить с Восточного вокзала столицы

Ночью 30 октября поезда маршрута "Москва – Иваново – Москва" будут отправляться и прибывать на Восточный вокзал. ФОТО: группа "Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»" ВКонтакте

Ночью 30 октября поезда, курсирующие по маршруту Москва - Иваново - Москва, будут отправлять с Восточного вокзала столицы и прибывать на этот же вокзал.

- "Ласточка" Иваново - Москва отправлением в 01:10 прибудет не на Курский, а на Восточный вокзал. Соответственно, "Ласточка" из Москвы в Иваново отправится также с Восточного вокзала в 01:50, - уточнили в пресс-службе СЖД.

Изменения связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.